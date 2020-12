Los Angeles (SID) - Der deutsche Basket-Nationalspieler Dennis Schröder will eine gewichtige Rolle bei den Los Angeles Lakers spielen. "Ich bin als Anführer hier, auch auf dem Platz. Ich will dem Team dabei helfen zu gewinnen", sagte der 27-Jährige bei seiner ersten Pressekonferenz nach dem Wechsel von Oklahoma City Thunder zum Meister der nordamerikanischen Profiliga NBA.

Schröder war in der vergangenen Woche in die kalifornische Metropole gewechselt. An der Seite des Superstars LeBron James spielt er bei einem der Topfavoriten um den Titel. In seiner ersten Partie für die Lakers trifft Schröder laut dem Vorbereitungs-Spielplan am 11. Dezember auf den Stadtrivalen Clippers. Die neue Saison beginnt am 22. Dezember.