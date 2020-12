Der US-amerikanische Basketball-Star James Harden hat mit Houston Rockets eine Niederlage in der Overtime kassiert. (Ergebnisse/Spielplan NBA)

Die Rockets unterlagen in Portland den Trail Blazers mit mit 128:126.

Anzeige

Obwohl die Rockets in der ersten Halbzeit mit 16 Punkten in Führung gingen, hatten die Blazers am Ende der regulären Spielzeit zwei Minuten vor Schluss sechs Punkte mehr auf dem Konto. In der Overtime drehten dann beide Team noch einmal auf.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Harden wird zum Unglücksraben

Point Guard C.J. McCollum warf die Trail Blazers zunächst mit fünf Punkten in Führung. Diese glichen Harden und Woods dann aber wieder aus. (Tabelle NBA)

Schlussendlich entscheid McCollum 6 Sekunden vor Schluss mit seinem Treffer aus der Distanz dann aber die Partie. Bitter für Superstar Harden, der bei seiner letzten Chance den Ball in die Arme von Robert Covington warf.

Rockets treten mit Mini-Kader an

Die Houston Rockets traten mit einem stark dezimierten Kader in Portland an. Direkt zum Saisonstart mussten die Playoff-Teilnehmer des Vorjahres aufgrund er Corona-Pandemie einige Ausfälle kompensieren.

Lediglich neun Spieler stehen den Rockets zur Verfügung - die Mindestanzahl für ein NBA-Spiel. Ben McLemore und Kenyon Martin Jr. sind positiv gestetet worden. Darüber hinaus befinden sich DeMarcus Cousins, John Wall, Eric Gordon und Mason Jones in Quarantäne und stehen deshalb ebenfalls nicht zur Verfügung.

Das erste Saisonspiel gegen die Oklahoma City Thunder musste abgesagt werden, da Houston nicht genug Spieler zusammen bekam.