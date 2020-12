Die Memphis Grizzlies haben in ihrem dritten Spiel der neuen NBA-Saison den ersten Sieg eingefahren - diesen allerdings wohl teuer bezahlt.

Die Grizzlies setzten sich gegen die Brooklyn Nets, bei denen die beiden Superstars Kevin Durant und Kyrie Irving geschont wurden, mit 116:111 nach Verlängerung durch. (Alle Spiele und Ergebnisse)

Doch nach der Partie interessierte alle nur, wie es dem hochtalentierten Spielmacher der Grizzlies, Ja Morant, geht. Dieser hatte sich bereits nach sieben Minuten am Knöchel verletzt und musste mit einem Rollstuhl vom Court in die Kabine gefahren werden.

Morant hüpft ins Aus - Kollegen geschockt

Der 21-Jährige hatte versucht, einen Wurf von Nets-Forward Timothe Luwawu-Cabarrot zu blocken, landete danach aber auf dessen Fuß und knickte böse weg. Morant hüpfte anschließend auf einem Bein an die Seitenlinie, legte sich dort sofort auf den Boden, ehe er sich vor Schmerzen krümmte.

Viele seiner NBA-Kollegen wie unter anderem Bradley Beal, CJ McCollum, Jae Crowder und Jusuf Nurkic reagierten geschockt auf die Bilder und twitterten ihre besten Genesungswünsche.

Morant, der in seinen ersten Saisonpartien im Schnitt 36 Punkte erzielt hatte, kehrte in der zweiten Hälfte mit einem Stützschuh sogar noch einmal auf die Bank zurück, um seinem Team moralische Unterstützung zu geben - mit Erfolg.

Röntgenuntersuchung zeigt keinen Bruch

"Er ist ein Teamplayer. Er liebt seine Mannschaft", sagte Teamkollege Dillon Brooks, der 24 Punkte und sieben Rebounds zum Sieg beisteuerte. Neben Brooks wuchs auch Kyle Anderson ohne Morant über sich hinaus und schaffte mit 28 Punkten einen neuen Karriere-Bestwert.

Eine Röntgenuntersuchung nach der Partie zeigte laut Adrian Wojnarowski von ESPN zumindest keinen Bruch. Die Schwere der Verletzung soll bereits am Dienstag mithilfe eines MRT festgestellt werden. (NBA-Tabelle)

Bis zur Verletzung hatte Morant sieben Punkte erzielt, was ihn insgesamt auf 79 Punkte in dieser Saison brachte. Nie zuvor hatte ein Grizzlies-Spieler 79 Punkte oder mehr in den ersten drei Spielen einer Saison geschafft - dabei spielte der junge Guard nur sieben Minuten in seiner dritten Partie.