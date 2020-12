Dennis Schröder geht davon aus, bei den Los Angeles Lakers in der Starting Five zu stehen.

"Das war für mich Bedingung", hatte der deutsche Nationalspieler in der Hamburger Morgenpost betont. Sein neuer Coach bremst Schröder nun allerdings ein wenig (SERVICE: NBA-Spielplan).

"Dafür ist es noch viel zu früh, aber ich werde mir das natürlich ganz genau anschauen", antworte Frank Vogel, als er auf Schröders Rolle und dessen Aussagen angesprochen wurde.

Der Meister-Trainer sagte aber: "Er wird einer unserer wichtigsten Spieler sein und viele Minuten sehen."

Lakers-Coach: Schröder "richtig eklig"

Vogel gefällt es, "mit welchem Willen er spielt. Er ist auf dem Feld richtig eklig, man hasst es, gegen ihn zu spielen und man freut sich, wenn er in deinem Team ist."

Schröder erzielte in der vergangenen Saison im Schnitt 18,9 Punkte und 4,0 Assists in 30,8 Minuten von der Bank und wurde bei der Wahl zum besten sechsten Mann der Liga Zweiter.

Schröder "als Anführer" bei den Lakers

"Das Gute an Dennis ist, dass er mit und ohne den Ball eine gute Rolle spielen kann. Deswegen glauben wir, dass er sehr gut zu LeBron James passt. Beide werden davon profitieren", prophezeite Vogel (SERVICE: Alle News zur NBA).

Bei seiner ersten Pressekonferenz nach dem Wechsel von Oklahoma City Thunder zum Meister der NBA hatte Schröder erneut sein Selbstbewusstsein unter Beweis gestellt.

"Ich bin als Anführer hier, auch auf dem Platz. Ich will dem Team dabei helfen zu gewinnen", sagte der 27-Jährige.

In seiner ersten Partie für die Lakers trifft Schröder in der Vorbereitung am 11. Dezember auf den Stadtrivalen Clippers. Die neue Saison beginnt für die Lakers am 22. Dezember daheim gegen den gleichen Gegner.