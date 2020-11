Nächster Trade bei den Oklahoma City Thunder.

Nachdem am Sonntag bereits übereinstimmend berichtet wurde, dass Dennis Schröder OKC in Richtung Lakers verlässt, geht nun offenbar der nächste Superstar von Bord.

Wie Shams Charania von The Athletic berichtet, verlässt Chris Paul die Franchise und spielt in Zukunft für die Phoenix Suns. Im Gegenzug sollen Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque zu den Thunder wechseln. Zudem erhält OKC auch eine Kompensation beim anstehenden NBA-Draft.

Der Trade von Paul ist bereits die zweite große Personalentscheidung innerhalb von 48 Stunden. Am Sonntag wurde bekannt, dass der Deutsche Dennis Schröder OKC in Richtung Lakers verlassen wird. L.A.-Legende Magic Johnson hatte den Trade bei Twitter bereits in den höchsten Tönen gelobt.