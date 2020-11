Köln (SID) - Die Minnesota Timberwolves haben im Draft der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA Anthony Edwards als Nr.1-Pick gezogen. Der Shooting Guard hatte seine einzige College-Saison für die University of Georgia in Atlanta gespielt und war in der Southeastern Conference mit einem Punkteschnitt von 19,1 als Neuling des Jahres ausgezeichnet worden.

Edwards gehörte zu den Favoriten für den ersten Pick, topgesetzt war allerdings James Wiseman. Der 19 Jahre alte Center geht als Nummer zwei zu den Golden State Warriors, als Nummer drei wurde LaMelo Ball, der jüngere Bruder von Lonzo Ball (New Orleans Pelicans), von den Charlotte Hornets verpflichtet.

Zu den Top 10 beim Draft gehörte auch der Franzose Killian Hayes. Der 19-Jährige wurde als Siebter von den Detroit Pistons gezogen. Hayes, der in den USA geboren wurde, hat in der vergangenen Saison für ratiopharm Ulm gespielt. Auf das BBL-Finalturnier verzichtete er mit Blick auf den Draft.