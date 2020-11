Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder bekommt bei seinem NBA-Team Oklahoma City Thunder einen neuen Head Coach. Wie die Franchise mitteilte, wird Mark Daigneault neuer Cheftrainer.

Der 35-Jährige wird Nachfolger von Billy Donovan, dessen Vertrag bei Thunder nach der vergangenen Saison ausgelaufen war.

Daigneault war zuletzt bereits Assistenztrainer Donovans, seit 2014 gehört er zum Klub und war zuvor unter anderem für das Farmteam Oklahoma City Blue in der G-League tätig.

In der vergangenen Spielzeit war "OKC" in der ersten Playoff-Runde an den Houston Rockets gescheitert.