Hammer-Meldung in der NBA! Steve Nash wird neuer Trainer der Brooklyn Nets.

Die Aufbau-Legende, die bei den Phoenix Suns zwei Mal zum MVP gewählt wurde, unterschreibt laut ESPN einen Vierjahresvertrag.

Nash hat bisher keine Coaching-Erfahrung. Bei den Nets trainiert der 46-Jährige, der einst bei den Dallas Mavericks an der Seite von Dirk Nowitzki spielte, unter anderem Kevin Durant und Kyrie Irving.

Zu Durant hat Nash bereits eine gute Beziehung, beide arbeiteten bei den Golden State Warriors zusammen, bei denen Nash als Berater tätig war.

In dieser Saison scheiterte Brooklyn in der ersten Playoff-Runde an Toronto. Allerdings fehlten Durant und Irving verletzt, im kommenden Jahr werden die Nets angreifen.

Nash fühlt sich geehrt

Der bisherige Interimscoach Jacque Vaughn bleibt als Assistent der Franchise treu. Laut ESPN wird er sogar zum bestbezahlten Trainer-Assistenten der Liga.

Sean Marks, General Manager der Nets, spielte früher in Phoenix mit Nash zusammen.

"Ich fühle mich geehrt, diese Gelegenheit bei einer so erstklassigen Organisation zu erhalten", sagte Nash. Er habe gewusst, dass Coaching etwas für ihn ist, "wenn die Zeit reif ist".

Marks erklärte: "In Steve sehen wir eine Führungspersönlichkeit, einen Kommunikator und Mentor, der den Respekt unserer Spieler verdient."