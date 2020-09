Große Freude bei den Los Angeles Lakers.

In den NBA-Playoffs feierte das Team um Superstar LeBron James in Spiel vier der Western Conference Finals einen 114:108-Sieg gegen die Denver Nuggets und liegt damit in der Serie mit 3:1 in Führung. (Spielplan der NBA-Playoffs)

Anzeige

Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Nachdem die Nuggets zuvor in Spiel drei ihren ersten Sieg gefeiert hatten, und das in beeindruckender Manier, schlugen die Lakers zurück. Vor allem Anthony Davis konnte der Partie mit seiner Leistung einen Stempel aufdrücken. Der Der Big Man kam zwar nicht über fünf Rebounds hinaus, erzielte aber starke 34 Zähler und war damit Topscorer seines Teams.

LeBron James kam als zweitbester Werfer seiner Franchise auf 26 Punkte, neun Rebounds und acht Assists. Bei den Nuggets war es wieder einmal Jamal Murray, der sein Team mit 32 Punkten anführte. Mit jeweils 17 und 16 Zählern konnten Jerami Grant und Nikola Jokic jedoch nicht genug Hilfe leisten, um einen möglichen Sieg zu gewährleisten.

Davis mit Schrecksekunde

Bereits im ersten Viertel hatten die Lakers zügig vorgelegt und 37 Zähler auf das Scoreboard gebracht. Mit einer Fünf-Punkte-Führung ging es für das Team von Head Coach Frank Vogel in die Pause. Im dritten Abschnitt erzielten dann erneut die Nuggets - wie auch im zweiten Viertel - zwei Zähler mehr. Denver ließ sich zwar nicht abschütteln, ernsthaft gefährden konnten sie L.A. aber auch nicht.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Für eine Schrecksekunde sorgte Anthony Davis. Weniger als sieben Minuten vor dem Ende landete der 27-Jährige bei einem Jumper unglücklich auf seinem linken Fuß und humpelte zunächst nur noch. Nach einer Pause konnte Davis jedoch weiterspielen und gleich mit acht Lakers-Zählern am Stück beeindrucken.

Die möglicherweise schon entscheidende fünfte Begegnung steigt in der Nacht auf Sonntag. Gelingt den Lakers ein Sieg, wäre es für LeBron James die zehnte Teilnahme an den NBA-Finals. Die Nuggets müssen dagegen zum dritten Mal nacheinander versuchen, einen 1:3-Rückstand wieder aufzuholen.