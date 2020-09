Der spanische Basketballstar Pau Gasol und seine Frau Cat haben ihrem Neugeborenen in Gedenken an Kobe Bryant und dessen Tochter den Namen "Elisabet Gianna" gegeben. Kobe Bryant (41), an dessen Seite Gasol in der NBA sechs Jahre für die Los Angeles Lakers gespielt und zwei Titel geholt hatte, war mit seiner Tochter Gianna (13) im Januar bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen.

"Meine Patentochter ist da", schrieb Bryants Witwe Vanessa bei Twitter. "Wir lieben dich. Du wirst die beste Patin für unsere Ellie Gianna sein", kommentierte Pau Gasol den Eintrag.

Der 40-Jährige spielte von 2008 bis 2014 für die Lakers, 2009 und 2010 wurde er mit dem Klub NBA-Champion. Derzeit ist der Weltmeister von 2006 vertragslos.