Verstörendes Foto von einem früheren NBA-Profi.

Anfang der Woche tauchte in den Sozialen Netzwerken ein Bild von Delonte West auf. Der heute 37-Jährige wurde im Norden von Dallas abgelichtet, wie er abgemagert und in dreckigen Klamotten auf der Straße um Geld bettelt.

Nach der erschütternden Aufnahme, die in kürzester Zeit viral gegangen war, rollt nun eine Welle der Hilfsbereitschaft auf den ehemaligen Guard zu. So haben laut TMZ die NBA, sein Ex-Coach Doc Rivers und sein ehemaliger College-Teamkollege Jameer Nelson versucht, ihn zu erreichen. Zudem hat die Spielergewerkschaft ihre Hilfe angeboten.

Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige Teamkollege von Dirk Nowitzki für Schlagzeilen sorgt. So war Anfang des Jahres ein Video aufgetaucht, das ihn in Handschellen zeigt, nachdem er von einem Unbekannten auf der Straße geschlagen wurde. In dem Clip fragt ihn der anwesende Polizist, warum er die andere Person angegriffen habe, worauf West antwortet: "Ich bin nur die Straße entlang gegangen und er hat sich mir mit einer Waffe genähert."

Später ist zudem zu hören, wie sich der 37-Jährige als "der echte verdammte Präsident" bezeichnet.

Celtics bieten West Hilfe an

Bereits damals hatte ihm die Spielergewerkschaft ihre Hilfe angeboten und versprochen, ihn das ganze Jahr über zu beobachten und im Ernstfall Hilfe zukommen zu lassen. 2008 war bei West eine bipolare Störung diagnostiziert worden, später bestritt er dies jedoch. Sein auffälliges Verhalten resultiere aus Depressionen und dem Stress eines NBA-Spielers.

Auch der GM der Boston Celtics, bei denen er gleich zweimal spielte, hat in der Vergangenheit seine Hilfe angeboten. "Delonte hat ganz offensichtlich Schwierigkeiten und einige Prüfungen, mit denen er im Leben fertig werden muss. Ich hoffe einfach, dass er sein Leben in Ordnung bringen und wieder auf einen guten Weg zurückfinden kann", so GM Danny Ainge im Januar.

Der Guard wurde 2004 von den Celtics gedraftet und spielte im Anschluss unter anderem für die Cavaliers und 2012 neben Nowitzki eben auch die Mavericks. Nach einem Abstecher nach China beendete er 2015 seine Karriere. In insgesamt 432 NBA-Partien sammelte er im Schnitt 9,7 Punkte pro Spiel.