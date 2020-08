Die NBA-Spieler haben beschlossen, die Playoffs nach den Protestaktionen fortzuführen.

Das ergab nach ESPN-Informationen das Spieler-Meeting in der Bubble in Florida am Nachmittag. Die für die Nacht von Donnerstag auf Freitag angesetzten Spiele werden jedoch verschoben. Wann die Matches neu angesetzt werden, ist noch unklar. Laut NBA-Insider Shams Charania geht es mit dem Spielbetrieb am Freitag weiter.

Es sollen allerdings neue und bessere Wege gefunden werden, um Statements für soziale Gerechtigkeit zu setzen. Beim Restart durften die Spieler bereits eigene Slogans wie "Black Lives Matter" (Schwarze Leben zählen) und "I Can't Breathe" (Ich kann nicht atmen) auf den Rückseiten ihrer Trikots tragen. Auch "Peace" (Frieden), "Enough" (Genug), "Anti-Racist" (Antirassist) oder "Justice" (Gerechtigkeit) waren erlaubt.

Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Am Mittwochabend traten die Milwaukee Bucks nicht zu ihrem Playoff-Spiel gegen die Orlando Magic an. Aus Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten hatte sich das Team rund um Superstar Giannis Antetokounmpo zu diesem Schritt entschlossen. Kurze Zeit später erklärte die NBA, dass auch die weiteren Partien des Tages nicht stattfinden und zunächst verschoben werden.

Auslöser war eine Attacke gegen den schwarzen US-Amerikaner Jacob Blake, dem von einem Polizisten in Kenosha (US-Staat Wisconsin) mehrfach in den Rücken geschossen wurde, während seine Kinder alles mit ansehen mussten.