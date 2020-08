Nächster Tiefschlag für den einstigen Titelkandidaten: Die Philadelphia 76ers haben zum Auftakt in die NBA-Playoffs gegen die Boston Celtics mit 101:109 Schiffbruch erlitten. (Spielplan der NBA-Playoffs)

Superstar Joel Embiid avancierte mit 26 Punkten und 16 Rebounds zwar zum besten Akteur seiner Franchise, blieb nach starkem Beginn in der Crunchtime aber blass.

Theis stark in Celtics-Defense

Die Celtics dagegen um den in der Defense starken und von Beginn an spielenden Daniel Theis, der in 25 Minuten Spielzeit und nach harten Duellen mit Embiid neun Punkte, drei Rebounds und drei Vorlagen beisteuerte, konnten vor allem in der Schlussphase auf Jaylen Brown zählen.

15 seiner 29 Zähler erzielte er im vierten Viertel.

In die Geschichtsbücher trug sich sogar Jayson Tatum ein - dank einer One-Man-Show im zweiten Abschnitt: Der Small Forward beendete die Partie mit einem neuen Playoff-Career-High von 32 Punkten und 13 Rebounds, avancierte damit zum jüngsten Spieler der Celtics-Geschichte mit einem 30/10-Spiel in der Postseason.

Walker ordentlich gegen 76ers

Kemba Walker gelangen überdies 19 Zähler und 5 Assists. Einziger Wermutstropfen für Boston blieb kurz vor Schluss die Verletzung von Gordon Hayward, der umknickte und mit lädiertem Knöchel nicht mehr weiterspielen konnte.

Bei den erneut enttäuschenden Sixers blieb die Ausbeute von Josh Richardson (18 Punkte, 6 Rebounds), Alec Burks (18) und Tobias Harris (15 Punkte, 8 Rebounds und 8 Assists) zu wenig angesichts von 18 Ballverlusten.