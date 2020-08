Die New Orleans Pelicans haben sich von ihrem Headcoach Alvin Gentry getrennt. Die Basketball-Franchise hatte mit 30 Siegen aus 72 Spielen zum zweiten Mal in Folge die Playoffs verpasst. In der Bubble gewannen die Pelicans nur zwei ihrer acht Spiele.

"Ich bin dankbar für Alvins Engagement für die Organisation und vor allem für die lokale Gemeinschaft. Wir glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um diese Änderung ", sagte Pelicans-Vizepräsident David Griffin.

Gentry hatte am 30. Mai 2015 die Nachfolge von Monty Williams übernommen. Gentrys Bilanz als Pelicans-Headcoach: 175 Siege und 225 Niederlagen.