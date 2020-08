Die NBA hat die für die Nacht geplanten Playoff-Spiele abgesagt.

Damit reagiert die Liga auf den Boykott der Milwaukee Bucks, die nicht zu ihrem Spiel gegen die Orlando Magic angetreten waren.

Das Spiel der Bucks ist eines von drei, das nicht stattfindet. Auch das Spiel der Houston Rockets gegen die Oklahoma City Thunder und die Partie der Los Angeles Lakers gegen die Portland Trail Blazers werden verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Die Spieler der Magic standen am Mittwoch auf dem Feld in Orlando/Florida und warteten auf ihren Gegner, doch die Bucks um den griechischen Superstar Giannis Antetokounmpo kamen nicht.

Grund hierfür ist der erneute Fall von Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA. Bucks-Guard George Hill sagte zu The Undefeated: "Wir sind müde ob der Tötungen und der Ungerechtigkeit."

Auch Rockets und OKC planten Boykott

Laut NBA-Insider Shams Charania planten auch die Spieler der Houston Rockets und Oklahoma City Thunder zu ihrem fünften Spiel der Serie nicht anzutreten.

Jacob Blake wurde am Sonntag in der Stadt Kenosha in Wisconsin von einem Polizeibeamten mehrfach in den Rücken geschossen, als er in sein Auto steigen wollte. Dessen drei Kinder, die sich auf dem Rücksitz des Wagens befanden, mussten den Vorfall mitansehen. Blake kämpft auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Milwaukee um sein Leben.

Mehrere NBA-Profis unterstützten die Bucks in ihrer Entscheidung.

Justin Jackson von den Dallas Mavericks sprach dem Team seinen Respekt aus, Jazz-Star Donovan Mitchell schrieb: "Wir fordern Veränderungen. Salute, Bucks."

Superstar LeBron James fordert kurz und bündig einen Wandel.