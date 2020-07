Die Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga und Moritz Wagner haben mit den Washington Wizards die Generalprobe vor dem Neustart der NBA verloren. Im letzten Testspiel unterlagen die Wizards dem Titelkandidaten Los Angeles Lakers mit 116:123.

Obwohl deren Superstar-Duo um LeBron James und Anthony Davies geschont wurde, fuhr die Franchise einen sicheren Sieg ein. Dennoch überzeugten bei den Wizards die beiden deutschen Nachwuchsspieler mit einer guten Leistung.

Bonga, der schon im vergangenen Testspiel mit einem Double-Double geglänzt hatte, stand dabei in der Startformation und steuerte neun Punkte bei. Wagner überzeugte ebenfalls mit einer guten Leistung und erzielte elf Punkte für das Hauptstadt-Team.

"Wir sind ein junges Team, diese Erfahrungen sind extrem wertvoll für uns", sagte Wagner nach dem Spiel.

Die NBA-Saison wird von Donnerstag an in Disney World in Orlando/Florida unter Quarantäne-Bedingungen mit 22 Teams fortgesetzt.

In ihrem ersten Spiel treffen die Wizards am Freitag auf die Phoenix Suns.