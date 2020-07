Die Generalprobe ist für die Dallas Mavericks geglückt.

Im letzten Vorbereitungsspiel vor dem NBA-Restart setzten sich die Texaner mit 118:115 nach Overtime gegen die Philaldelphia 76ers durch. Dabei glänzte vor allem das Star-Duo der Mavs mit Luka Doncic und Kristaps Porzingis.

Während der Slowene mit 23 Punkten Topscorer war und zudem noch sieben Rebounds und sechs Assists beisteuerte, gelang Porzingis mit 17 Punkten und zwölf Rebounds ein Double-Double. Bemerkenswert: Der Lette erzielte 13 seiner 17 Zähler innerhalb von fünf Minuten im ersten Viertel, als Porzingis die 76ers alleine mit einem 13:3-Lauf in Schach hielt.

Im Schlussviertel und in der Overtime schonte Mavs-Coach Rick Carlisle seine Starting Five, sodass die Reservisten den Sieg sicherten.

Doncic träumt vom Sprung auf Platz vier

Carlisle zeigte sich im Anschluss zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Es war eine physische Herausforderung, die uns meiner Meinung nach zu diesem Zeitpunkt gut tut, weil wir nun in acht Platzierungsspielen kämpfen. Ich glaube, dass alle diese Spiele physisch werden", sagte er nach der Partie.

Für Dallas geht es in der Nacht von Freitag auf Samstag los, wenn es ins Texas-Duell gegen die Houston Rockets geht. Doncic und Co. liegen im Moment auf Rang sieben im Westen, doch der Slowene kündigte bereits an, Platz vier erobern zu wollen.

"Wir können noch Vierter im Westen werden und das ist auch unser Ziel. Wir wollen jedes der acht Seeding Games gewinnen", sagte er in einem Gespräch mit der Teamwebsite der Mavs. Momentan beträgt der Rückstand auf den vierten Rang und die Utah Jazz jedoch 2,5 Spiele.