Die NBA macht den nächsten großen Schritt aus der Coronakrise.

Laut dem ESPN-Analysten und NBA-Experten Adrian Wojnarowski haben sich die Liga-Verantwortlichen auf die Termine für die Draft Lottery und den Draft 2020 geeinigt. Die Lottery soll am 25. August stattfinden, während der Draft selbst dann für den 15. Oktober angesetzt ist.

Anzeige

Fraglich ist allerdings noch, wie die Draft-Quoten der einzelnen Teams berechnet werden. Wird die Fortführung der Saison mit 22 Teams berücksichtigt, können sich dadurch Verzerrungen ergeben.

Jetzt aktuelle NBA-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Die Washington Wizards, die unter den 22 Teams stehen, könnten mit einem 0-8-Record in der Liste der schlechtesten Teams von Rang neun auf Rang sieben hochrutschen und damit die Lottery-Chancen verbessern.

Dies wäre insoweit ein Vorteil gegenüber den Teams, die aktuell noch schlechtere Quoten als das Team von Moritz Wagner und Isaac Bonga haben. Diese müssten dann zusehen, wie die Wizards durch Tanking eine schlechtere Quote bekommen. Diese Quote ist aber ausschlaggebend für die Lottery. Umso schlechter die Quote eines Teams ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Team eine hohe Draftposition zugelost bekommt, um sich so einen besseren Spieler aus den Colleges zu sichern.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Daher vermuten Experten, dass die Quoten zur coronabedingten Unterbrechung der Saison eingefroren und für die Lottery herangezogen werden. Eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus.