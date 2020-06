So langsam wird es eng: Rund einen Monat vor dem Restart der NBA funken die Brooklyn Nets personell SOS:

Auch die Profis DeAndre Jordan (31) und Spencer Dinwiddie (27) wurden jetzt positiv auf das Coronavirus getestet. Jordan schloss eine Teilnahme an der weiteren Saison in Disney World ab dem 30. Juli deshalb aus.

Dinwiddie wiederum, der laut eigenen Angaben Symptome hat, ließ zunächst offen, ob er spielen wird. Gegenüber The Athletic erklärte er: "In den letzten Monaten war ich sehr aufmerksam und habe versucht, mich und andere vor dem Virus zu schützen. Ich habe mich an die Vorschriften gehalten und war in Quarantäne."

Damit nicht genug: Die Nets müssen zudem auf Wilson Chandler verzichten, der bereits erklärt hatte, dass er aufgrund der Ausbreitung des Virus in Florida nicht spielen wird.

Das Team, das mit einer Bilanz von 30-34 auf Platz sieben in der Eastern Conference steht, reagierten mit der Verpflichtung von Justin Anderson.

Ohnehin ausfallen werden die verletzten Starspieler Kyrie Irving (Schulter) und Kevin Durant (Achillessehne). Auch Rookie Nicolas Claxton (Bizeps-OP) sowie der kürzlich entlassene Theo Pinson fehlen.

Die Spielerlisten müssen am Mittwoch bei der NBA eingereicht werden, bis dahin dürfen noch Profis nachverpflichtet werden.

Am vergangenen Freitag waren bereits 16 NBA-Profis positiv auf das Coronavirus getestet worden.