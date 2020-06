Basketball-Nationalspieler Daniel Theis blickt zuversichtlich auf die Fortsetzung der NBA-Saison in Disney World in Orlando.

"Es geht darum, wer das bessere Team hat und besser zusammenspielt. Das ist ganz interessant", sagte der Profi von den Boston Celtics bei MagentaSport.

Theis: "Chancen ziemlich groß"

Nach der langen Coronapause von drei Monaten sei es natürlich schwierig, "in eine Blase zu gehen, wo man die Familie nicht mehr sieht", fügte Theis hinzu: "Aber das ist unser Job."

Die Titelchancen sieht Theis für sein Team intakt. "Unsere Chancen sind ziemlich groß, dadurch, dass jedes Team die gleichen Voraussetzungen hat", sagte der 28-Jährige, der sich auf den Saisonstart freut.

Die Liga will alle Beteiligten ab dem 7. Juli in Florida in Quarantäne schicken, ehe ab dem 31. Juli der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird.

Das Hygienekonzept umfasst 113 Seiten, allerdings sind nicht alle Risiken ausgeschaltet. Das Personal in den Hotels werde beispielsweise nicht ständig auf COVID-19 getestet.