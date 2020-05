Die beste Basketball-Liga der Welt könnte ihre Saison schon bald in Florida bei Micky Maus und ihren Freunden fortsetzen. Nach Informationen des Portals The Athletic soll die restliche NBA-Spielzeit in Disney World in Orlando ausgetragen werden.

Der US-Fernsehsender ESPN glaubt, dass der Neustart noch vor Ende Juli erfolgen wird. Das Walt Disney World Resort ist mit einer Gesamtfläche von 15.000 Hektar einer der größten Freizeitpark-Komplexe der Welt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die NBA-Saison seit Mitte März unterbrochen.

Der für die Boston Celtics spielende deutsche Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hatte der Sport Bild gesagt: "Kein Spieler ist gern sechs Wochen von der Familie getrennt. Darauf hat ja auch die Spielergewerkschaft in den Videokonferenzen mit NBA-Chef Adam Silver hingewiesen. Ich fände es gut, wenn alle Spieler mit ihren Familien für die Zeit in Disney World in Orlando untergebracht werden".

Theis für Austragung in Disney World

Zur Debatte stehen aber auch Spiele an wenigen oder nur einem Standort, neben Orlando auch im Glücksspielparadies Las Vegas oder in Houston. Konkrete Pläne, wann und wie die Saison fortgesetzt werden wird, gibt es allerdings noch nicht.

Doch vieles deutet auf Disney World in Orlando hin. Natürlich, sagte Theis, dürfte in diesem Szenario "niemand den Park verlassen" oder nicht mehr wiederkommen. Vielleicht könne sogar ein Teil des Unterhaltungsprogramms laufen für die Kinder. "Ich habe ja selbst eine vierjährige Tochter und einen sechs Monate alten Sohn", sagte der 28-Jährige.