NBA-Star Andre Drummond hat bei einem Restaurantbesuch in Florida 1000 Dollar (rund 916 Euro) Trinkgeld gegeben. Das geht aus seiner Rechnung hervor, die das Restaurant und die Kellnerin auf Instagram posteten.

Demnach schrieb der Basketballer der Cleveland Cavaliers zum Rechnungsbetrag über 164,25 Dollar noch das großzügige Trinkgeld auf die Quittung.

Drummond bedankt sich bei Bedienung

"Als ich zu dem Tisch kam, um die Zahlung entgegen zu nehmen, konnte ich es nicht glauben", schrieb Kellenerin Kassandra Diaz auf Instagram neben das Foto der Quittung. "Ich war ganz aufgeregt und hatte Freudentränen in den Augen."

Darauf antwortete der Star-Center prompt: "Danke dafür, dass Sie großartig waren."

In der Region dürfen Restaurants nach ESPN-Angaben nach der Corona-Zwangspause wieder Gäste bewirten, allerdings nur mit 25 Prozent Auslastung. Trinkgelder haben in den USA grundsätzlich eine größere Bedeutung für Servicekräfte als in Deutschland.