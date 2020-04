Langweilige Freitagabende wird dieser NBA-Star ab sofort auch in Corona-Zeiten nicht mehr haben.

Denn Victor Oladipo von den Indiana Pacers veranstaltete ab sofort jeden Freitag Musik-Konzerte auf Instagram.

Die Konzert-Serie wird BASE:LINE LIVE heißen und auf der Instagram-Seite der NBA stattfinden.

Oladipo: "Lücke zwischen Musik und Sport schließen"

"Dies zeigt der NBA-Welt eine etwas andere Seite von mir, was die Musik angeht", sagte Oladipo. Der 27-Jährige führt weiter aus: "Es wird die Lücke zwischen Musik und Sport schließen und zeigen, wie sie koexistieren können."

In jeder Woche werden drei verschiedene Künstler in der Show auftreten. Deren Auftritte wird Oladipo mit anderen Top-Musikern bewerten, der beste Künstler darf an dem nächsten Konzert-Abend erneut teilnehmen.

Ob Oladipo, der selbst ein begnadeter Sänger ist und sogar bereits an der US-Version von The Masked Singer teilnahm, selbst einmal einen Song präsentieren wird, ist nicht bekannt.