58 Spiele hat NBA-Superstar Stephen Curry wegen einer gebrochenen Hand verpasst. Doch nun ist er wieder zurück - und wie.

Bei der 113:121-Pleite seiner Golden State Warriors gegen NBA-Champion Toronto Raptors war Curry mit 23 Punkten gleich Topscorer seines Teams. "Es fühlt sich an wie der erste Schultag", erklärte Curry nach der Partie.

Der 31-Jährige zeigte bereits beim Aufwärmen, dass er bereit ist, indem er fünf Dreier in Folge von weit hinter der Dreierlinie versenkte. Bei seiner Vorstellung in der Chase Arena von San Francisco gab es Standing Ovations von den Zuschauern.

In der Partie selbst war seine Quote mit drei von zwölf Dreiern noch etwas schwächer. Doch Curry zeigte einige spektakuläre Szenen, so verwandelte er einen Distanzwurf aus dem Dribbling heraus und wurde dabei auch noch gefoult. In der Anfangsphase spielte er einen Zauberpass hinter seinem Rücken zu Andrew Wiggins.

Neben seinem Scoring half er den Dubs auch mit sieben Korbvorlagen und sieben Rebounds. Currys Comeback erfreute auch die NBA-Stars.

So twitterte LeBron James von den Los Angeles Lakers: "Ich bin froh, Stephen Curry wieder auf dem Feld zu sehen. Dort gehörst du hin. Das Spiel hat dich vermisst."

Mit Curry hielten die Warriors die Partie gegen die Raptors lange offen und waren eine Minute vor Ende bis auf zwei Zähler dran, doch die Raptors hatten das bessere Ende für sich.

Bester Werfer bei den Kanadiern war Norman Powell, der mit 37 Zählern einen Karrierebestwert erreichte. Daneben kam Kyle Lowry auf 26 Zähler. Durch den Erfolg buchte der NBA-Champion des Vorjahres auch das Playoff-Ticket - zum siebten Mal in Folge. Eine Leistung, mit der vor Saisonbeginn nicht viele gerechnet haben.