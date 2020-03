Nationalspieler Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks haben in der NBA im Kampf um die Playoff-Plätze wieder einen Auswärtssieg eingefahren. Beim 111:91 bei den Minnesota Timberwolves erzielte Kristaps Porzingis in Abwesenheit von Luka Doncic 38 Punkte.

Doncic verpasste die Partie am Sonntag nach Klub-Angaben wegen einer Verstauchung am linken Daumen. Kleber kam nur auf zwei Zähler, holte aber acht Rebounds. Mit 37 Siegen aus 61 Spielen liegen die Mavs auf Rang sieben der Western Conference weiter auf Playoff-Kurs.

"Die 38 Punkte erzählen nur ein Viertel der Story, die er heute geschrieben hat", erklärte Mavs-Coach Rick Carlisle über Porzingis. "Er war defensiv phänomenal. Würfe verändern, Würfe blocken, Rebounds holen, Bälle sichern. Defensiv war er überragend."

Porzingis holte 13 Rebounds, fünf Assists und stellte mit sechs erfolgreichen Dreiern seine Karriere-Bestmarke ein. Laut der Statistik-Seite Basketball Reference ist Porzingis der einzige Spieler der NBA-Geschichte mit mindestens 35 Punkten, zehn Rebounds, fünf Blocks und fünf Dreiern in einem Spiel. Dies war zuvor erst einem Spieler gelungen - Porzingis selbst. (SERVICE: NBA-Tabelle)

In den letzten sechs Spielen ohne Doncic kam Porzingis vier Mal auf mindestens 35 Punkte und zwölf Rebounds.

Dallas in Chicago ohne Porzingis und Doncic?

Der Lette erzielte in den vergangenen elf Spielen durchschnittlich 27,3 Punkte, 10,9 Rebounds und 2,0 Blocks - keiner seines Teams kam in dem Zeitraum auf diese Anzahl in jeder Statistik.

"Ich war nur ich selbst. Es hat ein wenig gedauert, bis ich im Wurfrhythmus war und das Gefühl fürs Spiel bekommen habe", sagte Porzingis hinterher. "Aber ich weiß jetzt, dass mich das Team so gut kennt und weiß, wo ich den Ball haben will und wo ich spielen will." (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan)

Für die Mavs geht es bereits in der Nacht auf Dienstag bei den Chicago Bulls weiter. Carlisle deutete eine Pause für Porzingis an, eine Rückkehr des angeschlagenen Doncic sei fraglich. Der Slowene hatte nach überstandener Knöchelverletzung gerade einmal fünf Spiele gespielt, bevor ihn die nächste Verletzung zur Pause zwang.