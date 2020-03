Vier Profis der Brooklyn Nets aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der Klub am Dienstagabend mit.

Die Namen der betroffenen Spieler wurden nicht genannt, einer von ihnen weist laut der Angaben Symptome auf.

Laut NBA-Insider Shams Charania soll es sich bei einem der vier Erkrankten um Superstar Kevin Durant handeln. Die Nets haben sich dazu bislang nicht öffentlich geäußert.

Doch der Small Forward soll es Charania selbst mitgeteilt haben, ist auf The Athletic zu lesen: "Jeder sollte vorsichtig sein und auf sich aufpassen und in Quarantäne sich begeben. Wir werden es schaffen", so Durant zum NBA-Experten.

Alle Spieler und Mitarbeiter der Nets befinden sich nun in Isolation und stehen in engem Austausch mit der medizinischen Abteilung.

Zuvor hatten sich drei bisher bekannte NBA-Spieler mit dem Virus infiziert. Neben Rudy Gobert und Donovan Mitchell (beide Utah Jazz) ist auch Christian Wood (Detroit Pistons) betroffen.

Seit Bekanntwerden von Goberts positivem Testergebnis in der vergangenen Woche ruht in der NBA der Ball. Wann die Liga den Spielbetrieb wieder aufnehmen kann, ist nicht absehbar.