Die Reichen werden immer reicher bzw. in dem Fall die starken noch stärker – in der NBA trifft das in dieser Saison auf die Los Angeles Clippers zu.

Spielmacher Reggie Jackson wird sich nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach den Clippers anschließen, berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN.

Der 29-jährige Jackson hat sich laut Medienberichten zuvor auf einen Buyout mit den Detroit Pistons geeinigt, bei denen er noch unter Vertrag stand.

Laut ESPN standen dem Point Guard noch 5,7 Millionen seiner 18,1 Millionen Dollar für das Jahr zu - auf welche Auszahlungssumme er sich mit Detroit geeinigt hat, ist nicht bekannt.

Lakers gehen auch bei Jackson leer aus

An Jackson sollen laut Wojnarowski auch andere Titelfavoriten Interesse gezeigt haben. Es gibt berechtigten Grund zur Annahme, dass dazu auch die Los Angeles Lakers zählten, die dringend noch einen Spielmacher bräuchten.

Doch die Clippers kamen dem großen Stadtrivalen zum wiederholten Mal in dieser Saison zuvor, was vermutlich auch an der Freundschaft zwischen Jackson und Clippers-Superstar Paul George liegt.

Jackson soll bei den Clippers mit seinen Spielmacher- und Scoring-Qualitäten von der Bank kommend eine wichtige Rolle einnehmen.

In dieser Saison kam der verletzungsanfällige Jackson, der im Sommer Free Agent wird, bei nur 14 Saisoneinsätzen auf 14,9 Punkte und 5,1 Assists im Schnitt.