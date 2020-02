LeBron James (l.) und Luka Doncic werden beim All-Star Game Seite an Seite spielen © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

LeBron James wählt Luka Doncic in sein Team für das NBA All-Star Game. Am 16. Februar kommt es in Chicago zum Duell mit der Auswahl von Giannis Antetokounmpo.