Die NBA startet wieder voll durch.

Trotz des Rücktritts von Dirk Nowitzki, der nach 21 Jahren bei den Dallas Mavericks im vergangenen Sommer aufhörte, ist die beste Basketball-Liga der Welt attraktiver und spannender denn je.

Anzeige

Nach mehr als einem Drittel der Regular Season lassen sich aber bereits schon erste Tendenzen erkennen.

Oklahoma City Thunder trifft auf den Meister

In der 13. Woche trifft die Mannschaft rund um Dennis Schröder auf einen ganz besonderen Gegner. Die Oklahoma City Thunder bekommen es mit dem Meister zu tun. Entgegen aller Erwartungen sind die Toronto Raptors trotz des Abgangs von Kawhi Leonard nach der Meistersaison nicht eingebrochen, sondern haben sich auch in dieser Spielzeit wieder vorne in der Eastern Conference etabliert.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben| ANZEIGE

Aber nicht nur die Oklahoma City Thunder kommen diese Woche in den Genuss, sich mit dem Titelträger zu messen. Auch Moritz Wagner und Isaac Bonga empfangen die Kanadier mit den Washington Wizards zu einem heißen Tanz in der eigenen Halle.

Die Dallas Mavericks sind bei den Vorjahresfinalisten Golden State Warriors zu Gast. Das Team rund um Luka Doncic steht vor einer Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten der Western Conference. (SERVICE: Tabelle der NBA)

Isaiah Hartenstein trifft indes mit seinen Houston Rockets in der Nacht auf Donnerstag (ab 03.30 Uhr LIVE auf SPORT1+) auf die Portland Trail Blazers. Maxi Kleber empfängt mit den Dallas Mavericks die Trail Blazers in der Nacht auf Samstag. (ab 3.30 Uhr LIVE auf SPORT1+)

Die Deutschen in der NBA und Top-Spiel LIVE

Mit Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Maximilian Kleber (Dallas Mavericks), Daniel Theis (Boston Celtics), Moritz Wagner und Isaac Bonga (beide Washington Wizards) sowie Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) stehen derzeit sechs deutsche Profis in der NBA unter Vertrag.

SPORT1+ und DAZN übertragen regelmäßig Top-Spiele und Partien mit Beteiligung deutscher Spieler LIVE. Alle Partien können mit dem League Pass der NBA verfolgt werden.

Jetzt aktuelle NBA-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Die Topspiele & Partien der Deutschen in der 13. Woche der NBA

Dienstag, 14. Januar

Boston Celtics - Chicago Bulls 113:101

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 104:117

Mittwoch, 15. Januar

Memphis Grizzlies - Houston Rockets (2 Uhr)

Milwaukee Bucks - New York Knicks (2 Uhr)

Golden State Warriors - Dallas Mavericks (4.30 Uhr)

Donnerstag, 16. Januar

Boston Celtics - Detroit Pistons (1 Uhr)

Chicago Bulls - Washington Wizards (2 Uhr)

Oklahoma City Thunder - Toronto Raptors (2 Uhr)

Houston Rockets - Portland Trail Blazers (ab 03.30 Uhr LIVE auf SPORT1+)

Sacramento Kings - Dallas Mavericks (4 Uhr)

Freitag, 17. Januar

Milwaukee Bucks - Boston Celtics (2 Uhr)

Los Angeles Clippers - Orlando Magic

Samstag, 18. Januar

Toronto Raptors - Washington Wizards (1 Uhr)

Oklahoma City Thunder - Miami Heat (2 Uhr)

Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers (ab 3.30 Uhr LIVE auf SPORT1+)

Sonntag, 19. Januar

Boston Celtics - Phoenix Suns (1 Uhr)

Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors (2 Uhr)

Houston Rockets - Los Angeles Lakers (2.30 Uhr)

Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers (3 Uhr)

Montag, 20. Januar

Washington Wizards - Detroit Pistons (20 Uhr)

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder (23 Uhr)

Milwaukee Bucks - Chicago Bulls (23 Uhr)