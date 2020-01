Dirk Nowitzki hat mit bewegenden und sehr persönlichen Worten auf den Tod von Kobe Bryant reagiert.

"Mamba", schrieb der ehemalige deutsche Basketball-Superstar und langjährige Gegenspieler des tödlich Verunglückten, "dies trifft mich wirklich hart. Ich werde mich immer daran erinnern, wie ich nach Spielen nach Hause gekommen bin, um zu sehen, wie du das vierte Viertel dominierst. Du hast so viele rund um die Welt inspiriert, mich eingeschlossen."

Weiter schrieb Nowitzki über den am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz verstorbenen Bryant: "Du wirst immer vermisst werden. Du wirst immer in Erinnerung bleiben. Du wirst immer geliebt werden. Ruhe in Frieden mit Deinem Engel Gigi." Der Würzburger schloss die Nachricht mit seinem Beileid für Bryants Frau Vanessa, ihre Töchter und all die Hinterbliebenen der Opfer. An das Ende seiner Zeilen setzte Nowitzki ein gebrochenes Herz.

Bryant wollte Nowitzki zu Lakers locken

Wie Nowitzki (21 Jahre für die Dallas Mavericks) hat auch Bryant (20 Jahre für die Los Angeles Lakers) seine gesamte Karriere in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bei einem Klub verbracht. Bryant verriet nach seinem Rücktritt in einem Interview 2016 allerdings, dass er einst versucht habe, den von ihm geschätzten Nowitzki zu einem Wechsel von den Mavericks zu den Lakers zu überreden, obwohl er wusste, dass dieser absagen würde.

"Ich erinnere mich daran, wie Dirk seinerzeit Free Agent war und ich ihn angerufen habe", berichtete Bryant damals im Interview mit ESPN: "Ich sagte: 'Dirk, hör zu. Ich weiß, dass du Dallas nicht verlassen wirst. Aber ich muss diesen Anruf machen. Was denkst du?' Und er sagte einfach: 'Du liegst völlig richtig. Ich bleib der Franchise lebenslang treu, so wie du. Du weißt, dass wir beide nicht wechseln werden."

Nowitzki und Bryant trafen im Verlauf ihrer Karriere 53 Mal aufeinander, 49 Mal in der regulären Saison, vier Mal in den Playoffs. Nowitzki gewann mit den Mavericks 21 dieser Vergleiche, Bryant 32. Das 53. und letzte Duell fand am 13. November 2015 statt, während Bryants letzter Saison: Beim 82:90 erzielte er 19 Punkte, Nowitzki neun.