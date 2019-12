In der Nacht auf Freitag kommt es in der NBA zu einem Duell der ganz Großen. Giannis Antetokounmpo trifft mit den Milwaukee Bucks auf die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James (NBA: Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers ab 2 Uhr im LIVETICKER).

Vor dem Spiel sprach der MVP der vergangenen Saison in den höchsten Tönen von "King James", der ihm als Inspiration diene. "Es ist verrückt. Es ist mein Ziel, in den nächsten zehn Jahren auf einem hohen Niveau spielen zu können. Aber er (James, Anm. d. Red) wird 35 diesen Monat und bewegt sich so und spielt so, er spielt einfach clever", so der 25-Jährige.

Und weiter: "Es ist verrückt zu sehen, was er kann, aber er ist LeBron James, er ist anders. Er ist ein Außerirdischer. Also erwartest du es von ihm, aber ja, es ist verrückt."

Großes Lob vom "Greek Freak" also - und das, obwohl er selbst mit durchschnittlich 31,7 Punkten, 12,8 Rebounds und 5,3 Assist in bestechender Form ist.

Bucks-Coach Budenholzer lobt LeBron

Zum Vergleich: James führt die Liga in Sachen Assists mit 10,6 im Durchschnitt an. Zudem legt er durchschnittlich 25,9 Punkte und 7,4 Rebounds auf. Seine Player Efficiency Rating (PER) liegt bei 26,8 - der zweithöchste Wert in der Geschichte der NBA nach Karl Malone (27,1) in der Saison 1999/2000.

Auch Bucks-Coach Mike Budenholzer zollte dem Lakers-Star vor dem Duell Respekt. "Was LeBron James in unserer Liga geleistet hat, ist phänomenal. Es ist ein wirklich besonderer Spieler. Anthony Davis ist sehr ähnlich und sie passen gut zusammen, haben großartige Spieler um sich herum."