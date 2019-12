Nationalspieler Dennis Schröder ist von der NBA zum Spieler der 9. Woche in der Western Conference gekürt worden.

Schröder mit überragenden Werten

Der Point Guard der Oklahoma City Thunder hatte zuletzt beim 126:108-Sieg der Oklahoma City Thunder gegen die Phoenix Suns in der Nacht auf Samstag eine starke Performance aufs Parkett gezaubert. Obwohl er von der Bank kam, legte er in 34 Minuten 24 Punkte, neun Rebounds und sechs Assists auf und schrammte damit nur knapp am Double-Double vorbei.

Schröder legte damit während der Woche im Schnitt 25,3 Punkte, 5,3 Rebounds und sechs Assists auf - ein herausragender Wert für einen Spieler, der nicht einmal in der Starting Five stand.

In der Eastern Conference wurde Spielmacher Kyle Lowry von den Toronto Raptors mit durchschnittlich 25,5 Punkten, 6,5 Rebounds und 10,0 Assists von der NBA gekürt.

OKC trifft in Woche 10 auf die Raptors

In der 9. Woche der Western Conference besiegte Schröder mit OKC zudem die Chicago Bulls (109:106) sowie die Memphis Grizzlies (126:122).

Aktuell steht OKC auf Rang sieben in der Western Conference. (SERVICE: Tabelle der NBA)