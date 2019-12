Das gab es noch nie.

Luka Doncic und Giannis Antetokounmpo sind in ihrer jeweiligen Conference - ob West oder East - mit der Auszeichnung für den Spieler des Monats bedacht worden. Diese Ehrung gründet auf den Leistungen der Monate Oktober und November.

Was aber ist an dieser Sache das noch nicht Gewesene, also das Novum? Ganz einfach: Noch nie wurden für einen Monat zwei ausländische bzw. nicht-amerikanische Spieler in ihrer jeweiligen Conference ausgezeichnet.

Der Slowene Doncic führte seine Dallas Mavericks zuletzt mit einer Glanzleistung zu einem 114:100-Sieg bei den Los Angeles Lakers und rangiert auf Rang vier der Western Conference. Der Grieche Antetokounmpo thront mit den Milwaukee Bucks an der Spitze der Eastern Conference.