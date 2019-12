Die NBA-Saison 2019/20 ist in vollem Gange und es gab bereits die ersten Überraschungen, aber auch einige bittere Verletzungen.

Anthony Davis' Wechsel zu den Los Angeles Lakers war DER Blockbuster-Trade des Sommers. Gemeinsam mit Superstar LeBron James bildet der Power Forward das Super-Duo der Franchise aus L.A. Doch nicht nur die Lakers haben kräftig aufgerüstet.

Der dickste Fisch des Sommers war eigentlich Kawhi Leonard. Der Finals-MVP der vergangenen Saison entschied sich für einen Wechsel zu den Los Angeles Clippers - genauso wie Paul George. Damit kämpfen in Los Angeles gleich zwei Superteams um die Krone.

Wer gehört noch zum Favoritenkreis? Und wo sind die Spiele im TV zu sehen?

SPORT1 hat alle wichtigen Infos zur größten Basketball-Liga der Welt. (Spielplan der NBA-Saison 2019/20)

Das waren die größten Sommer-Transfers

Die Wechsel von Anthony Davis und Kawhi Leonard haben in der NBA für ein Beben gesorgt.

Aber auch Kevin Durant hat alle überrascht, als er die Golden State Warriors verließ und sich für weniger Geld den Brooklyn Nets anschloss. Nachdem sich der Forward im Juni einen Achillessehnenriss zuzog, wird er aller Voraussicht nach aber die komplette Saison verpassen. Schlüssel für den Wechsel dürften seine Kumpels Kyrie Irving und DeAndre Jordan gewesen sein, die sich ebenfalls den Nets anschlossen.

Um den Weggang Durants kompensieren zu können, holten die Warriors per Sign-and-Trade den jungen Aufbauspieler D'Angelo Russell. Die Celtics schnappten sich nach Kyrie Irvings Abgang derweil Kemba Walker.

Auch der deutsche NBA-Star Moritz Wagner läuft in der kommenden Saison in neuem Trikot auf: Um Platz bei der Gehaltsobergrenze zu schaffen, musste der Berliner als Erweiterung des Davis-Trades Platz im Kader der Lakers machen und spielt nun bei den Washington Wizards.

Die Top-Favoriten der NBA

Fünf Jahre lang dominierten die Golden State Warriors die NBA beinahe nach Belieben, standen Jahr für Jahr in den Finals und holten sich dreimal die Meisterschaft.

Doch die jahrelange Dominanz ist beendet. Dass es ohne Durant und den wegen eines Kreuzbandrisses lange ausfallenden Klay Thompson schwer werden würde, war klar. Doch dann verletzte sich Ende Oktober auch noch Stephen Curry. Die Diagnose: eine gebrochene Hand und mindestens drei Monate Pause.

Zu den absoluten Topfavoriten zählen vor allem drei Teams: Die Los Angeles Clippers, die Los Angeles Lakers und die Milwaukee Bucks.

Mit Giannis Antetokounmpo haben die Bucks den letztjährigen MVP in ihren Reihen, allerdings haben sie mit Malcolm Brogdon auch einen überragenden Rollenspieler gehen lassen. Dennoch sind die Bucks gerade zu Beginn der Saison gut aus den Startlöchern gekommen und steuern geradewegs auf den Sieg in der Eastern Conference zu.

Im Westen bahnt sich ein Zweikampf zwischen den Lokalmatadoren aus L.A. an. LeBron James und Anthony Davis bilden das Traumduo der Liga und beweisen von Spiel zu Spiel ihre Stärke immer wieder aufs Neue. "King James" ist in Topform – ohne dabei aber zu überdrehen. Denn im Gegensatz zu den Vorjahren ist er nicht der Alleinunterhalter, sondern erhält auch durch Davis die Möglichkeit, durchzuschnaufen.

Ohne Frage sind James und Davis in der Lage, eine Partie im Alleingang zu dominieren, doch die Clippers verfügen über einen deutlich breiteren Kader. Clippers-Coach Doc Rivers hat ein beeindruckendes Arsenal an defensivstarken Spielern zur Verfügung und auch offensiv darf man die Franchise nicht unterschätzen, denn Paul George und Kawhi Leonard können sich jeweils in ein System einfügen, aber auch aus der Isolation heraus gefährlich werden. (Tabelle der NBA-Saison 2019/20)

Die Deutschen in der NBA

Erstmals seit 21 Jahren ist Dirk Nowitzki nicht mehr in der NBA vertreten. Insgesamt sind trotzdem sechs Deutsche in der besten Basketball-Liga der Welt dabei.

Dennis Schröder ist nach Nowitzkis Karriereende die Galionsfigur der Deutschen. Meist kommt er von der Bank, da Chris Paul und Shai Gilgeous-Alexander bei den Oklahoma City Thunder den Vorzug bekommen. Trotzdem kommt der Braunschweiger in der Regel rund 30 Minuten zum Einsatz. Mit Isaac Bonga und Moritz Wagner spielen gleich zwei Deutsche bei den Washington Wizards.

Daniel Theis trägt weiterhin das Trikot der Boston Celtics, unterschrieb im Sommer einen Zehn-Millionen-Vertrag über zwei Jahre und darf sich berechtigte Hoffnungen auf die Playoffs machen. Auch Maxi Kleber darf mit den Dallas Mavericks vom Einzug in die Playoffs träumen, auch wenn vor allem seine defensiven Fähigkeiten gefragt sind, da in der Offensive Kristaps Porzingis und Luka Doncic das Zepter schwingen.

Mit Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) ist noch ein weiterer deutscher Akteur in der NBA vertreten.

Die NBA LIVE im TV

Ausgewählte Spiele sind LIVE im TV auf SPORT1 US zu sehen. Ausführliche Berichterstattung zum Geschehen in der NBA ist zudem jederzeit auf SPORT1.de oder in der SPORT1-App abrufbar.

Zudem überträgt der Streaming-Anbieter DAZN jeden Tag ein Spiel live.

Wer qualifiziert sich für die Playoffs?

Die NBA besteht aus 30 Teams, die gleichmäßig auf die Eastern und Western Conference aufgeteilt werden. Jede Conference ist noch einmal aufgeteilt in drei Divisions mit je fünf Teams. Insgesamt finden 82 Spieltage in der Regular Season statt.

Für die Playoffs im April qualifizieren sich die besten acht Teams jeder Conference. Es wird sowohl im Westen als auch im Osten das beste Team ermittelt und diese beiden spielen unter sich die Meisterschaft aus. Alle Playoff-Runden werden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Weiter kommt also die Mannschaft, die zuerst vier Spiele gewinnt.