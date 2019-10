Erste Sorgen um Zion Williamson!

Das Wunderkind, das im NBA-Draft von den New Orleans Pelicans an erster Position ausgewählt wurde, wird das letzte Spiel seines Teams in der Preseason verpassen. Das teilten die Pelicans mit.

Williamson hat mit Knieproblemen zu kämpfen und reiste nicht mit nach New York, wo am Freitag das finale Vorbereitungsspiel steigt. Der 19-Jährige wird in New Orleans genauer untersucht, einen Zeitpunkt für seine Rückkehr gibt es noch nicht.

Williamson glänzte in der Preseason bislang und wurde mit 23,3 Punkten und 6,5 Rebounds im Schnitt den Erwartungen gerecht.

Bereits in der Summer League schlug sich Williamson mit einer Knieprellung herum, die ihn nur insgesamt acht Minuten spielen ließ. Die Pelicans sprachen aber von einer Vorsichtsmaßnahme.

Auf dem College verpasste der Forward wegen einer Knieverstauchung sechs Partien.