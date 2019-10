Luol Deng blickt auf eine erfolgreiche Zeit zurück.

Der Basketballspieler, der mit 34 Jahren am Freitag zurücktrat, spielte 15 Jahre in der NBA, erzielte knapp 15 Punkte pro Spiel und nahm an zwei All-Star-Games teil.

Zum Abschluss erhielt er von den Chicago Bulls einen Vertrag für einen Tag, um dort aufzuhören, wo er seine Karriere begonnen hatte. Auf dem Feld verdiente Deng etwa 151 Millionen Dollar, die Los Angeles Lakers trugen mit einem Vierjahresvertrag über 72 Millionen im Juli 2016 entscheidend dazu bei.

Deng hat also durchaus seinen Eindruck hinterlassen. Viel beeindruckender ist aber Dengs Wirken abseits des Courts. Denn Deng entwickelte sich zum Businessman.

Deng investiert erfolgreich in Immobilien

Mit einem Immobilien-Portfolio erster Güte scheffelte Deng mit seinem Unternehmen D3N9 seit seiner im Jahr 2004 begonnenen NBA-Karriere laut Forbes etwa 125 Millionen Dollar.

Deng, der im Südsudan zur Welt kam, in Ägypten aufwuchs, später erst nach London und schließlich mit 16 Jahren in die USA zog, investierte in Hotels, Resorts, Eigentumswohnungen und Apartments.

Er ging gerissen vor, knüpfte Kontakte mit den besten Immobilieninvestoren des Landes sowie Großindustriellen, lernte von ihnen und versammelte kluge Köpfe im eigenen Unternehmen um sich.

"Unser vorrangiges Ziel ist es, bei einem Investment die Rendite zu maximieren. Unser Prozess beginnt damit, große Möglichkeiten zu identifizieren, die von Teams geführt werden, die Umsetzungsfähigkeiten unter Beweis gestellt haben", heißt es auf der Website.

Das Unternehmen, das inzwischen sieben Angestellte hat, investiert sowohl in den öffentlichen als auch in den privaten Markt. Deng begann mit Investitionen in Ostafrika und London, ehe er auch in den USA erfolgreich agierte.

Mega-Geschäft mit Derrick Rose?

"Wenn du den Markt kennst, deinen Einfluss nutzt und die richtigen Deals abschließt, gibt es unendliche Möglichkeiten", wird Deng, der einer von vielen Sportlern ist, die zu Geschäftsleuten werden, von Forbes zitiert.

So haben die NBA-Superstars Stephen Curry und LeBron James Filmproduktionsfirmen gestartet, Andre Iguodala und Kevin Durant sind Wagniskapitalinvestoren.

In Minnesota kam es in der vergangenen Saison zur Reunion von Deng und Derrick Rose. Beide erlebten einst in Chicago ihre erfolgreichste Zeit: Deng spielte dort zehn Jahre, Rose, der ebenfalls im Immobiliengeschäft tätig ist, wurde zum jüngsten MVP der Liga-Historie.

Das Ergebnis der Gespräche über die Karriere nach der Karriere? Das Duo soll vor dem Abschluss eines massiven Immobiliengeschäfts stehen. Der Erwerb von drei Grundstücken mit 23 Gebäuden und insgesamt 354 Mehrfamilienhäusern steht im Raum - für schlappe 25,6 Millionen Dollar.

"Ich habe Immobilien schon immer gemocht und wollte seit langem etwas in Chicago machen", meinte Deng, der auch Symposien abhielt, um aktive NBA-Spieler vor falschen Geldanlagen zu warnen.

Deng mit großem sozialen Engagement

Neben seinem Geschäftssinn besitzt der frühere britische Nationalspieler auch eine soziale Ader. In der Saison 2006/07 gewann er - als bislang einziger Nicht-US-Amerikaner - den Sportmanship Award für sein faires Verhalten auf dem Court.

2014 erhielt Deng, der acht Geschwister hat (darunter Bruder Deng Deng), den J. Walter Kennedy Citizenship Award. Der Preis wird jährlich von Journalisten an Spieler oder Trainer der NBA, die außergewöhnliches soziales Engagement zeigen, vergeben.

Deng ist in unzähligen Wohltätigkeitsorganisationen involviert, darunter "School-Home Support", das mit Kindern und Familien arbeitet, um die Bildungs- und damit auch Lebenschancen zu erhöhen.

In den Sommern nahm Deng häufig an den von der NBA und der FIBA organisierten "Basketball without borders"-Camps teil, reiste nach Asien, Afrika und Europa. Mit seiner Stiftung will er Basketball als Instrument nutzen, um Kindern Hoffnung zu geben. Zudem ist er ein Sprecher des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen.

Ein erstklassiger Basketballer, ein Immobilien-Mogul und vor allem ein Vorbild: Luol Deng hat in seinem Leben einiges richtig gemacht.