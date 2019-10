Die Houston Rockets müssen knapp eine Woche vor dem Start in die neue NBA-Saison um Russell Westbrook zittern.

Der Neuzugang sorgte durch eine Verletzung der rechten Hand, an der schon länger Probleme mit ausgekugelten Fingern hat, für eine Schrecksekunde.

Beim 144:133-Erfolg gegen die Miami Heat musste der Superstar das Feld im Schlussviertel vorzeitig verlassen.

Nachdem der Point Guard den Ball im Angriff verlor, griff er sich sofort an seine rechte Hand und rannte anschließend direkt vom Platz und umgehend in die Kabine.

Westbrook und Rivers verletzt

Obendrein war auch für Austin Rivers das Spiel aufgrund von Nackenschmerzen bereits nach sieben Minuten beendet.

"Beide haben mir gesagt, dass es ihnen gut geht, also nehmen wir das so hin", machte Rockets-Coach Mike D'Antoni aber immerhin Hoffnung auf einen Einsatz der beiden zum Auftakt gegen die Milwaukee Bucks am kommenden Donnerstag. (Spielplan der NBA)

Harden glänzt mit Gala-Vorstellung

Deutlich besser lief es hingegen für James Harden, dem neben 44 Punkten auch noch sieben Assists und fünf Rebounds lieferte und sich einmal mehr in überragender Frühform präsentierte.

"James war irrwitzig. Er liebt es zu spielen. Ich hätte ihn im vierten Viertel nicht herausnehmen können, wenn ich gewollt hätte. Er würde 48 Minuten spielen, wenn er könnte. Er wird jedes Mal besser. Ich weiß nicht, was seine Grenze ist. Aber er ist für mich jedes Jahr der am meist verbesserte Spieler", kam sein Trainer aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Durch den Sieg gegen die zuvor noch ungeschlagenen Heat beendete Houston die Preseason mit einer positiven Bilanz von 3:2.

