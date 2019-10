Die Dallas Mavericks sind in mit einem Sieg in die erste Saison nach Dirk Nowitzki gestartet.

Das Team von Maximilian Kleber setzte sich zum Auftakt gegen Moritz Wagners und Isaac Bongas Washington Wizards mit 108:100 durch und feierte damit einen gelungenen Start in die neue Spielzeit.

Während Kleber in 24 Minuten auf dem Parkett als einziges Spieler seiner Mannschaft ohne Korberfolg blieb, kamen seine Nationalmannschaftskollegen auf 13 (Wagner) bzw. neun (Bonga) Punkte.

Überragender Mann des Abends war allerdings Luka Doncic mit 34 Punkten - nur ein Punkt fehlte ihm zu seinem Career-High - sowie neun Rebounds, wenngleich er knapp ein Double-Double verpasste. Nie zuvor in der NBA-Geschichte hat ein Spieler unter 21 Jahren so viele Punkte wie Doncic im ersten Saisonspiel erzielt.

Porzingis bringt Mavs nach schwachem Start zurück in die Spurs

Dabei erwischten die Mavs nach einer 4:0-Führung zunächst einen schwachen Beginn. Mit einem 7:0-Lauf übernahmen die Wizards, bei denen Bonga in der Starting-Five stand knapp drei Minuten die Führung und bauten diese in der Folge bis auf zehn Punkte aus.

Vor allem Kristaps Porzingis erwischte auf Seiten der Gastgeber einen ganz schlechten Start. Der Lette setzte jeden seiner ersten vier Würfe bei seiner NBA-Premiere für die Mavericks an den Ring und fand sich schnell das erste mal auf der Bank wieder.

Doch die kurze Verschnaufpause tat dem 24-Jährigen offensichtlich gut. Mit neun schnellen Punkten nach seiner Rückkehr auf den Court trug er in der Folge großen Anteil daran, dass sich seine Mannschaft zurückkämpfen konnte und bis zum Ende des ersten Viertels auf 24:25 verkürzen konnte.

Dallas baut Führung bis zum Schlussviertel weiter aus

Im zweiten Abschnitt übernahm Dallas dann komplett das Ruder im heimischen American Airlines Center und übernahm angeführt von Doncic, dem alleine in dieser Phase starke 15 Punkte erzielte, bis zur Halbzeit die Führung (62:48).

Nachdem die Mavs die Führung im dritten Viertel bis auf 23 Punkte ausbauten, ließen sie es im Schlussdurchgang eher gemächlich angehen und gewährten ihrer zweiten Reihe einige Minuten.

Dies nutzte vor allem Wagner zu einigen Punkten, der aber mit einer Wurfquote von nur 28 Prozent aus dem Feld (7/25) einen insgesamt eher schwachen Auftritt erlebte und nach einigen Nicklichkeiten mit Doncic obendrein zwei technische Fouls kassierte und frühzeitig in die Kabine musste.

Während die Dallas Mavericks das nächste Mal am Samstag bei den New Orleans Pelicans, ohne Super-Talent Zion Williamson, im Einsatz sind, treffen die Washington Wizards am Sonntag auf die San Antonio Spurs.