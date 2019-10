Die NBA geht in eine neue Saison.

Trotz des Rücktritts von Dirk Nowitzki, der nach 21 Jahren bei den Dallas Mavericks im vergangenen Sommer aufhörte, ist die beste Basketball-Liga der Welt attraktiver und spannender denn je.

Nach dem irren Trade-Sommer, in dem zahlreiche Superstars wie Anthony Davis (zu den Lakers), Kawhi Leonard (zu den Clippers), Russell Westbrook (zu den Rockets) und Kevin Durant (zu den Nets) die Franchise wechselten, ist eine Aussage zu den Kräfteverhältnissen extrem schwer.

Nur eines gilt als sicher: Die Toronto Raptors werden nach dem Abgang von Leonard ihren Überraschungstitel aller Wahrscheinlichkeit nach nicht verteidigen können. Aber welches Team wird der Nachfolger? Die Golden State Warriors, die Houston Rockets, ein Team aus Los Angeles oder vielleicht doch ein Team aus dem Osten?

Diese Frage beschäftigt Fans und Experten genauso wie die Frage, wie Super-Rookie Zion Williamson bei den New Orleans Pelicans einschlagen wird. Ab Dienstag jedenfalls ist die Welt zumindest in den USA und Kanada wieder ein Basketball.

Deutsche in der NBA und Top-Spiel LIVE

Mit Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Maximilian Kleber (Dallas Mavericks), Daniel Theis (Boston Celtics), Moritz Wagner und Iaac Bonga (beide Washington Wizards) sowie Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) stehen derzeit sechs deutsche Profis in der NBA unter Vertrag.

SPORT1+ und DAZN übertragen regelmäßig Top-Spiele und Partien mit Beteiligung deutscher Spieler LIVE. Alle Partien können mit dem League Pass der NBA verfolgt werden.

Die Topspiele und Partien der Deutschen der 1. Woche in der NBA:

Mittwoch, 23. Oktober

Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers (4.30 Uhr auf SPORT1+ und DAZN)

Donnerstag, 24. Oktober

Philadelphia 76ers - Boston Celtics (1.30 Uhr auf DAZN)

Dallas Mavericks - Washington Wizards (2.30 Uhr)

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder (3 Uhr)

Freitag, 25. Oktober

Houston Rockets - Milwaukee Bucks (2 Uhr)

Golden State Warriors - Los Angeles Clippers (4.30 Uhr)

Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Samstag, 26. Oktober

Boston Celtics - Toronto Raptors (1 Uhr)

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks (2 Uhr)

Oklahoma City Thunder - Washington Wizards (2 Uhr)

Los Angeles Lakers - Utah Jazz (4.30 Uhr auf DAZN)

Sonntag, 27. Oktober

New York Knicks - Boston Celtics (1.30 Uhr)

Houston Rockets - New Orleans Pelicans (2 Uhr)

San Antonio Spurs - Washington Wizards (2.30 Uhr)

Phoenix Suns - Los Angeles Clippers (3 Uhr)

Oklahoma City Thunder -Golden State Warriors (20.30 Uhr auf DAZN)

Montag, 28. Oktober

Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers (0 Uhr)