NBA-Superstar Kevin Durant hat gegen die New York Knicks ausgeteilt.

"Ich denke viele Fans schauen auf die Knicks als Marke, aber die jungen Spieler können sich gar nicht mehr an die Zeit erinnern, als die Knicks gut waren", sagte Durant dem US-Sender Hot 97. "Ich habe die Knicks in den Finals gesehen, aber die Spieler nach mir haben das nicht gesehen. Also ist die gesamte Marke der Knicks nicht so cool, wie zum Beispiel die Warriors oder sogar jetzt die Lakers und Nets."

Durant ergänzte: "Ihr wisst, was ich meine: Die Knicks sind jetzt nicht mehr cool."

Der zweimalige NBA-Champion mit den Warriors wurde im Sommer auch als Neuzugang bei den Knicks gehandelt, entschied sich aber für einen Wechsel zum Stadtrivalen Brooklyn Nets. Durant verriet nun, dass die Knicks nie wirklich eine Option für ihn waren: "Ja, ich dachte darüber nach, nur ein Gedanke. Aber ich machte keine Komplettanalyse der Knicks."

Nach seinem Achillessehnenriss in den NBA-Finals wird Durant mit großer Wahrscheinlichkeit die komplette Saison aussetzen müssen und den Nets erst 2020 zur Verfügung stehen.