Kevin Durant in der EuroLeague?

In Serge Ibakas Show How hungry are you sprach der Power Forward der Brooklyn Nets über seine weiteren Karrierepläne und ließ dabei seine Fans in Europa aufhorchen.

Einem Engagement auf der anderen Seite des Atlantiks steht der 31-Jährige mehr als positiv gegenüber. Vor allem die EuroLeague hat es ihm angetan, weshalb er dort gerne seinen Spuren hinterlassen möchte.

Einen Verein hat der zweimalige NBA-Champion auch schon ins Auge gefasst: den FC Barcelona.

Karriereende in Barcelona

"Ich will in meinem letzten Karrierejahr auf jeden Fall nochmal in Übersee spielen - in Barcelona. Das wäre eine tolle Sache. Die EuroLeague ist die zweitbeste Liga der Welt und es wirkt so, als würde es sehr viel Spaß machen, dort aufzulaufen. Natürlich weiß ich nicht, ob es passieren wird, aber es wäre eine coole Sache", so Durant in Ibakas Fragerunde.

Der FC Barcelona nahm diese Ankündigung natürlich sofort auf, wirkte aber ebenfalls überrascht von dieser Möglichkeit.

Allerdings wäre es nicht der erste große Coup, den die Basketballabteilung der Blaugrana landen würde. Nach den erfolglosen Trade-Bemühungen um Pau Gasol und Kobe Bryant in der Vergangenheit, lotste man in diesem Sommer Nikola Mirotic aus der NBA an die Mittelmeerküste.

Der schlug immerhin ein 45 Millionen Dollar-Angebot der Utah Jazz aus, um stattdessen bei den Katalanen zu unterschreiben - und bestärkte Durant umgehend in seinen Planungen.

Comeback wohl erst nächste Saison

Es wäre der wohl größte Deal in der Geschichte des europäischen Vereinsbasketballs. Aber bevor es dazu kommt, gilt es für Durant, nun erstmal wieder gesund zu werden. Als Free Agent schloss er sich nach drei Jahren und zwei Titeln mit den Golden State Warriors in diesem Sommer den Brooklyn Nets an.

Aufgrund eines Achillessehnenrisses im fünften Spiel der Finalserie 2019 gegen den späteren Titelträger Toronto Raptors befindet sich Durant allerdings noch in der Reha.

Die Fans in Brooklyn werden ihrem neuen Superstar daher wahrscheinlich erst in der nächsten Saison zujubeln können.