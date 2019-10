Luka Doncic hat in der NBA erneut eine Gala-Vorstellung hingelegt und seine Dallas Mavericks zum zweiten Sieg geführt.

Bei den New Orleans Pelicans sorgte der 20-Jährige mit 25 Punkten, zehn Rebounds und zehn Assists für ein Triple-Double und avancierte vor allem in den letzten fünf Minuten, in denen er acht Zähler auflegte, zum Matchwinner. Unterstützung gab es wie bereits im Auftaktspiel von Kristaps Porzingis, der 24 Punkte beisteuerte und dabei drei seiner fünf Versuche von Downtown versenkte.

"Er macht solche Würfe. Er ist wild", schwärmte Porzingis, nachdem Doncic in der Schlussphase aufgedreht hatte. "Am Ende des Spiels war er wirklich stark." Der Topscorer selbst sagte: "Jeder ist froh nach dem Sieg, aber es ist erst der Anfang." Er wolle die Mavs diese Saison in den Playoffs sehen, betonte der Slowene. "Wir müssen so weitermachen."

Kleber mit guter Bilanz

Auch Delon Wright, der von der Bank kam, wusste mit 20 Punkten zu überzeugen und zeigte zudem eine starke Vorstellung in der Defense. Doncic sprach nach der Partie in den höchsten Tönen von seinem Kollegen. "Er hat ein tolles Spiel gemacht. Er war der Schlüssel zum Erfolg."

Bei den Pelicans durfte sich Brandon Ingram mit 25 Punkten über den Titel Topscorer seines Teams freuen. Der Small Forward versenkte zehn von 20 Versuchen aus dem Feld und traf vier von sieben Dreipunktewürfen. Jrue Holiday lieferte hingegen eine enttäuschende Vorstellung ab und konnte nur zwei seiner elf Versuche aus dem Feld versenken.

"Ich habe das Gefühl, dass wir das jedes Jahr durchmachen - besonders mit mir. Aber es geht nur ums Timing. Neue Lineups, neue Situationen, neues Team", sagte der Point Guard. "Es gibt immer etwas Positives. Die letzten beiden Spiele waren wir am Ende dabei, also machen wir einfach weiter und sehen, was wir tun können."

Maximilian Kleber kam bei den Mavericks 33 Minuten zum Einsatz, nur Doncic stand länger auf dem Platz. Klebers Bilanz: acht Punkte, zehn Rebounds.