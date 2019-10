Die Boston Celtics haben das NBA-Topspiel gegen die Milwaukee Bucks gewonnen und den dritten Saisonsieg eingefahren.

Die Celtics siegten trotz deutlichem Halbzeitrückstand mit 116:105 (42:58) und bleiben zu Hause ungeschlagen.

Kemba Walker führte als Topscorer mit 32 Punkten die Starting Five Bostons an, bei der alle Spieler zweistellig punkteten. Daniel Theis schrammte mit elf Punkten und neun Rebounds knapp an einem Double-Double vorbei.

Bucks-Superstar Giannis Antetokounmpo überzeugte mit 22 Punkten und 14 Rebounds zwar erneut, neben dem Griechen glänzte bei den Gästen jedoch nur noch Khris Middleton mit 26 Zählern.

Fünf Minuten nach der Halbzeit lagen die Bucks noch souverän mit 15 Punkten in Front (69:54), bis zum Ende des dritten Viertels drehten die Celtics die Partie jedoch und gingen mit einer 80:76-Führung in den letzten Spielabschnitt. Diese baute Boston bis zum Schlusspfiff kontinuierlich aus und kämpfte sich zum Sieg.

Schröder verliert mit OKC

Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder dagegen die vierte Niederlage im fünften Spiel hinnehmen müssen. OKC unterlag den Portland Trail Blazers knapp mit 99:102 (44:49), nachdem die Thunder fünf Minuten vor dem Ende einen 5:14-Lauf nicht kontern konnten.

Schröder war mit guten 17 Punkten zweitbester Scorer seines Teams hinter Chris Paul (21), bei den Trail Blazers überzeugte vor allem Damian Lillard mit 23 Zählern und 13 Assists.