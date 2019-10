Anthony Davis hat die Los Angeles Lakers beinahe im Alleingang zu ihrem zweiten Saisonsieg geführt.

Der Star-Neuzugang von den New Orleans Pelicans brillierte beim 120:91-Sieg gegen die Memphis Grizzlies mit 40 Punkten und 20 Rebounds - und das, obwohl er im letzten Viertel gar nicht mehr zum Einsatz kam. 40 Punkte und 20 Rebounds in drei Vierteln gelangen seit 20 Jahren keinem Spieler mehr in der NBA, in einem Lakers-Spiel gelang dies zuletzt Shaquille O'Neal im Jahr 2003.

Dabei war hinter dem Einsatz des Power Forwards vor dem Spiel ein Fragezeichen gestanden, da eine Schulter-Verletzung den 26-Jährigen behinderte. Davon war im Spiel dann wenig zu sehen, zu seinen 26 verwandelten Freiwürfen (von 27 Versuchen) stellte Davis noch zwei Blocks.

Davis pulverisiert NBA-Rekorde

26 verwandelte Freiwürfe in einem Spiel gelangen noch nie einem Lakers-Profi, den bisherigen Rekord hatte Dwight Howard 2013 gegen die Orlando Magic aufgestellt (25 von 39). Da Davis im letzten Viertel geschont wurde und nur 31 Minuten spielte, gelangen ihm 40/20 als Spieler mit den wenigsten Einsatzminuten in der NBA-Geschichte.

Superstar LeBron James hielt sich mit 23 Punkten eher zurück, außerdem punkteten Javale McGee (10), Avery Bradley (12) und Kentavious Caldwell-Pope (13) bei den Lakers zweistellig. James erklärte vor der Partie, dass er noch immer nicht in sein Haus zurückkehren könne, da dieses von den Waldbränden in Kalifornien bedroht sei.

In der Nacht vor dem Spiel gegen die Grizzlies war er um 2 Uhr aus seinem Haus evakuiert worden und suchte zwei Stunden lang mit seiner Familie nach einer neuen Bleibe.

Lakers nun in Dallas gefordert

Bei den Grizzlies konnten lediglich Rookie Ja Morant (16 Punkte) und Jonas Valanciunas (14 Punkte, 11 Rebounds) überzeugen.

Die Lakers treten in der Nacht auf Samstag bei den stark gestarteten Dallas Mavericks an, die Grizzlies (1-3) müssen erst am Sonntag gegen die Phoenix Suns ran.