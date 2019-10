Die Waldbrände in Kalifornien haben tausende Menschen in die Flucht geschlagen. Auch Los-Angeles-Lakers-Star LeBron James musste mit seiner Familie vor den dramatischen Feuern flüchten, das verkündete er via Twitter.

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hatte bereits am Wochenende den Notstand ausgerufen. Am frühen Montag breitete sich das Feuer in Los Angeles weiter Richtung Westen aus und nahm immer größere Ausmaße an. Ungefähr 10.000 Häuser und Gewerbeimmobilien standen unter Evakuationsbefehl. Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, verkündete: "Geht, wenn wir sagen: geht!"

Unter den evakuierten Häusern befand sich auch das von LeBron James und seiner Familie, das er sich im Jahr 2018 im Brentwood Viertel erwarb. Frühmorgens twitterte er, dass das Feuer kein Witz sei. Nachdem er mit seiner Familie das Haus verlassen musste, fuhren sie im Auto umher - auf der Suche nach einer Bleibe. "Bis jetzt noch kein Glück", hielt er seine Follower via Twitter auf dem Laufenden.

"Begebt euch in Sicherheit"

Als sie schließlich fündig wurden, meldete er sich erneut: "Endlich eine Unterkunft gefunden. Verrückte Nacht, Mann."

Später appellierte er noch an alle Menschen im Gefahrengebiet: "Bitte begebt euch so schnell wie möglich in Sicherheit."