Seit 1946 wird in der National Basketball Association (NBA) der Champion ermittelt.

In diesem Jahr geht die NBA in ihre 74. Saison und viele der 30 Mannschaften aus haben berechtigte Meisterschaftsambitionen. Doch welche Teams konnten die begehrte Larry O'Brien Trophäe bereits in die Höhe stemmen? Wer ist Rekordchampion der NBA?

SPORT1 zeigt die Titelträger, den Rekordmeister sowie die Finalgegner.

Boston Celtics sind Rekordmeister

Insgesamt gewannen in 73 Jahren NBA 20 unterschiedliche Mannschaften die Meisterschaft. Gemessen an den Titeln hat der Osten mit 40:33 gegenüber dem Westen die Nase vorn - obwohl der Westen mehr einzelne Finalspiele gewinnen konnte (140:133).

Daher ist es kaum verwunderlich, dass der NBA-Rekordchampion aus dem Osten kommt. Die Boston Celtics holten bei lediglich vier Finalniederlagen 17 Mal die Meisterschaft. Dicht auf Bostons Fersen ist ihr großer Rivale aus dem Westen.

Die Franchise der Los Angeles Lakers saß 16 Mal auf dem NBA-Thron. Fünf Titel gewannen die Lakers davon in Minneapolis. Allerdings hätten sie weitaus mehr Titel sammeln können. Insgesamt hat die Franchise mit 31 Finalteilnahmen die meisten aller Teams, verlor allerdings fast jedes zweite Endspiel (15).

Auf dem geteilten dritten Platz folgen die Golden State Warriors, die zuvor in Philadelphia (erster NBA-Titelträger 1947) und San Francisco zu Hause waren, und die Chicago Bulls mit sechs Titeln. Während die Warriors fünf Finals verloren, konnten die Bulls all ihre Endspiele gewinnen. Das schaffte noch keine Franchise mit mindestens zwei NBA-Titeln.

Die NBA-Champions:

Platz 1, 17 Titel: Boston Celtics (1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008)

(1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008) Platz 2, 16 Titel: Minneapolis/Los Angeles Lakers (1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010)

(1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010) Platz 3, 6 Titel: Chicago Bulls : 6 Titel (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), Philadelphia/San Francisco/Golden State Warriors (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018)

: 6 Titel (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018) Platz 5, 5 Titel: San Antonio Spurs (1999, 2003, 2005, 2007, 2014)

(1999, 2003, 2005, 2007, 2014) Platz 6, 3 Titel: Syracuse Nationals/Philadelphia 76ers (1955, 1967, 1983), Fort Wayne/Detroit Pistons (1989, 1990, 2004), Miami Heat (2006, 2012, 2013)

(1955, 1967, 1983), (1989, 1990, 2004), (2006, 2012, 2013) Platz 9, 2 Titel: New York Knicks (1970, 1973), Houston Rockets (1994, 1995)

(1970, 1973), (1994, 1995) Platz 11, 1 Titel: Baltimore Bullets (1948), Rochester Royals/Sacramento Kings (1951), St. Louis/Atlanta Hawks (1958), Milwaukee Bucks (1971), Portland Trail Blazers (1977), Baltimore/Washington Bullets/Washington Wizards (1978), Seattle SuperSonics/Oklahoma City Thunder (1979) Dallas Mavericks (2011), Cleveland Cavaliers (2016), Toronto Raptors (2019)

Die NBA-Meister seit 1947

Mit den Toronto Raptors gewann 2019 erstmals eine Franchise aus Kanada den Titel. Sie sind nicht die einzigen, die ihr einziges NBA-Final erfolgreich bestreiten konnten. Dennoch gab es auch einige Teams die ihre Finals nicht gewinnen konnten. Sinnbildlich dafür stehen die Utah Jazz mit dem Kongenialen Duo John Stockton und Karl Malone, die 1997 und 1998 an Superstar Micheal Jordan und den Chicago Bulls scheiterten.

Nowitzki setzt sich die Krone auf

In der Saison 2010/11 gewinnen die Dallas Mavericks erstmals die Meisterschaft. Überragender Spieler des Teams aus Texas ist Dirk Nowitzki. Der Deutsche wird nach seinen starken Leistungen in der Finalserie gegen Miami heat zum Finals MVP gewählt.

2019 - Golden State Warriors - Toronto Raptors 2:4

2018 - Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:0

2017 - Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:1

2016 - Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 3:4

2015 - Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:2

2014 - San Antonio Spurs - Miami Heat 4:1

2013 - San Antonio Spurs - Miami Heat 3:4

2012 - Oklahoma City Thunder - Miami Heat 1:4

2011 - Dallas Mavericks - Miami Heat 4:2

2010 - Los Angeles Lakers - Boston Celtics 4:3

Bostons bislang letzter Titel

Rekordmeister Boston Celtics - in den 1980ern Dauergast im Finale - gewannen zuletzt 2009 das entscheidende Match und wurden damit NBA Champion.

2009 - Los Angeles Lakers - Orlando Magic 4:1

2008 - Los Angeles Lakers - Boston Celtics 2:4

2007 - San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 4:0

2006 - Dallas Mavericks - Miami Heat 2:4

2005 - San Antonio Spurs - Detroit Pistons 4:3

2004 - Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 1:4

2003 - San Antonio Spurs - New Jersey Nets 4:2

2002 - Los Angeles Lakers - New Jersey Nets 4:0

2001 - Los Angeles Lakers - Philadelphia 76er 4:1

2000 - Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 4:2

Das Jahrzehnt des Michael Jordan

Die Chicago Bulls sind in den 90er-Jahren das überragende Team. Das Team um Superstar Michael Jordan wird sechs Mal Meister.

1999 - San Antonio Spurs - New York Knicks 4:1

1998 - Utah Jazz - Chicago Bulls 2:4

1997 - Utah Jazz - Chicago Bulls 2:4

1996 - Seattle SuperSonics - Chicago Bulls 2:4

1995 - Houston Rockets - Orlando Magic 4:0

1994 - Houston Rockets - New York Knicks 4:3

1993 - Phoenix Suns - Chicago Bulls 2:4

1992 - Portland Trail Blazers - Chicago Bulls 2:4

1991 - Los Angeles Lakers - Chicago Bulls 1:4

1990 - Portland Trail Blazers - Detroit Pistons 1:4

Kareem Abdul-Jabbar und Larry Bird liefern sich große Duelle

In den 80er-Jahren kommt es vier Mal zu einem Finale zwischen den Los Angeles Lakers und den Boston Celtics. Die Lakers um Legende Kareem Abdul-Jabbar haben drei Mal die Nase vorne. Die Celtics um Larry Bird holen in diesem Jahrzehnt dennoch drei Titel.

1989 - Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 0:4

1988 - Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 4:3

1987 - Los Angeles Lakers - Boston Celtics 4:2

1986 - Houston Rockets - Boston Celtics 2:4

1985 - Los Angeles Lakers - Boston Celtics 4:2

1984 - Los Angeles Lakers - Boston Celtics 3:4

1983 - Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 0:4

1982 - Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers

1981 - Houston Rockets - Boston Celtics 2:4

1980 - Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 4:2

Das ausgeglichenste NBA-Jahrzehnt

In den 70er-Jahren gewinnen acht unterschiedliche Teams die Meisterschaft. Nur den Boston Celtics und den New York Knicks gelingen zwei Finalsiege.

1979 - Seattle SuperSonics - Washington Bullets 4:1

1978 - Seattle SuperSonics - Washington Bullets 3:4

1977 - Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers 4:2

1976 - Poehnix Suns - Boston Celtics 2:4

1975 - Golden State Warriors - Washington Bullets 4:0

1974 - Milwaukee Bucks - Boston Celtics 3:4

1973 - Los Angeles Lakers - New York Knicks 1:4

1972 - Los Angeles Lakers - New Yorks Knicks 4:1

1971 - Baltimore Bullets - Milwaukee Bucks 0:4

1970 - Los Angeles Lakers - New York Knicks 3:4

Russels Celtics rocken die NBA

Nur in der Saison 1966/67 geht der Titel in den 60ern nicht an die Boston Celtics. In den anderen Jahren ist vor allem Celtics-Center Bill Russell von den Gegnern kaum zu stoppen.

1969 - Los Angeles Lakers - Boston Celtics 3:4

1968 - Los Angeles Lakers - Boston Celtics 2:4

1967 - San Francisco Warriors - Philadelphia 76ers 2:4

1966 - Los Angeles Lakers - Boston Celtics 3:4

1965 - Los Angeles Lakers - Boston Celtics 1:4

1964 - San Francisco Warriors - Boston Celtics 1:4

1963 - Los Angeles Lakers - Boston Celtics 2:4

1962 - Los Angeles Lakers - Boston Celtics 3:4

1961 - St. Louis Hawks - Boston Celtics 1:4

1960 - St. Louis Hawks - Boston Celtics 3:4

Lakers dominieren, Knicks in tragischer Rolle

Zu Beginn der 50er-Jahre sind die Minnepolis Lakers kaum zu schlagen und holen vier Mal in Serie den Titel. Sehr zum Leidwesen der New York Knicks, die zwei Mal im siebten Spiel der Finals hauchdünn verlieren.

1959 - Minneapolis Lakers - Boston Celtics 0:4

1958 - St. Louis Hawks - Boston Celtics 4:2

1957 - St Louis Hawks - Boston Celtics 3:4

1956 - Fort Wayne Pistons - Philadelphia Warriors 1:4

1955 - Fort Wayne Pistons - Syracuse Nationals 3:4

1954 - Minneapolis Lakers - Syracuse Nationals 4:3

1953 - Minneapolis Lakers - New Yorks Knicks 4:1

1952 - Minneapolis Lakers - New Yorks Knicks 4:3

1951 - Rochester Royals - New Yorks Knicks 4:3

1950 - Minneapolis Lakers - Syracuse Nationals 4:2

Philadelphia Warriors holen den ersten Titel

Die Philadelphia Warriors küren sich zum ersten NBA-Champion. In den Final setzen sie sich 1947 gegen die Chicago Stats durch.

1949 - Minneapolis Lakers - Washingotn Capitols 4:2

1948 - Baltimore Bullets - Philadelphia Warriors 4:2

1947 - Chicago Stags - Philadelphia Warriors 1:4