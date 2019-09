Die Philadelphia 76ers aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga (NBA) haben der Vereinsikone Charles Barkley ein Denkmal gesetzt.

Am Freitagabend enthüllten die 76ers vor dem Trainingszentrum der Franchise in New Jersey eine Bronzestatue des MVP der Saison 1992/93.

Barkley: "Glaube nicht, dass ich so dünn bin"

"Ich glaube nicht, dass ich so dünn bin", scherzte der 56-jährige Barkley über die Statue, die ihn kurz vor dem Dunking mit beiden Händen zeigt - eines seiner Markenzeichen.

Der Power Forward steht auf dem "Legends Walk" des dreimaligen Meisters in einer Reihe mit anderen Vereinsikonen wie Billy Cunningham, Wilt Chamberlain, Maurice Cheeks, Julius Erving, Hal Greer und Bobby Jones.

1984 wurde er von Philadelphia an fünfter Stelle gedraftet und prägte über acht Jahre das Spiel der 76ers.

Meistertitel blieb Barkley verwehrt

Danach zog es ihn zu den Phoenix Suns und den Houston Rockets, der Meistertitel blieb dem elfmaligen Allstar aber bei all seinen Stationen verwehrt. Mit 23.757 Punkten steht Barkley noch heute auf Rang 26 der ewigen NBA-Scorerliste.

Das legendäre Dream Team der USA führte er an der Seite von Michael Jordan, Larry Bird oder Magic Johnson sowohl 1992 als auch 1996 als Topscorer zum Olympiasieg.