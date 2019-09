Dirk Nowitzki wird auch in der kommenden Saison bei den Heimspielen der Dallas Mavericks präsent sein - und das nicht nur als Zuschauer.

Dafür sorgt die NBA-Franchise aus Texas mit einer besonderen Geste.

Normalerweise ziert der Court der Mavs in der Mitte das Hauptlogo, in den Ecken des Feldes ist das alternative Logo abgebildet.

Doch in der Saison 2019/20 wird statt der alternativen Logos die Silhouette von Nowitzki berühmten Fadeaway-Wurf verewigt.

Das verkündete der Designer "Skyler" auf Twitter, der den Release des NBA-Videospiels 2k20 am heutigen 6. September abwarten musste.

In den vergangenen Wochen waren bereits Bilder des Parketts kursiert, auf denen die vermeintlichen Logos abgedeckt worden waren. Nun wurde das Geheimnis gelüftet.

In Zukunft werden also Luka Doncic, Kristaps Porzingis & Co. mögliche entscheidende Würfe neben der Dreier- oder Freiwurflinie vom "Dirk" verwandeln können.

Nowitzki hatte nach der vergangenen Saison nach 21 Jahren in Dallas seine Karriere beendet. Der 41-Jährige wurde 14 Mal All-Star, 2007 MVP und 2011 NBA-Champion.