Die Memphis Grizzlies haben die NBA Summer League gewonnen.

Im Finale in Las Vegas bezwangen die Grizzlies die Minnesota Timberwolves mit 95:92 (56:40) und bescherten Headcoach Taylor Jenkins damit vor seinem ersten offiziellen NBA-Spiel bereits die erste Trophäe.

Bei Memphis erzielten gleich fünf Spieler mindestens zwölf Punkte, bester Scorer war einmal mehr Brandon Clarke mit 15 Punkten und 16 Rebounds. Bei den Timberwolves überzeugte Kevin Martin mit 19 Zählern.

Die Grizzlies erwischten einen Traumstart und waren bereits im ersten Viertel zwischenzeitlich mit 16 Punkten in Führung. Der Vorsprung schmolz allerdings schnell und war bereits kurz nach der Halbzeit aufgebraucht. Mit einem 9:0-Lasuf bis zwei Minuten vor dem Ende entschieden die Grizzlies dann die Partie für sich, Minnesota konnte nur noch verkürzen.

Clarke zum MVP gekürt

"Es hat viel Spaß gemacht, darum mache ich das", sagte Jenkins, der als einziger NBA-Headcoach ein Team in der Summer League coacht. "Ich liebe es, mich zu messen und eine super Truppe und einen super Staff auf dem Platz zu haben. Es hat riesig Spaß gemacht in den letzten 20 Tage."

Clarke wurde im NBA-Draft per Trade mit den Oklahoma City Thunder an 21. Stelle ausgewählt, durfte aber erst nach der Klärung der Formalitäten am 6. Juli aufs Parkett. Anschließend startete der 22-Jährige aber durch und wurde - auch dank dreier Blocks und vier Assists im Finale - zum MVP der Summer League gewählt. Insgesamt kam Clarke bei dem Turnier auf vier Double-Doubles.

Deutsche waren nach dem Ausscheiden der Washington Wizards mit Moritz Wagner keine mehr im Wettbewerb vertreten.