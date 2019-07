Für die Golden State Warriors reichte es in der abgelaufenen Saison nicht zum Titelgewinn. Gegen die Toronto Raptors verlor das Team von Headcoach Steve Kerr die NBA Finals 2019 mit 2:4 und wurde als Meister entthront.

Nichtsdestotrotz liest sich Kerrs Bilanz der letzten Jahre überragend. In den vergangenen fünf Spielzeiten standen die Dubs immer in der Finalserie und krönten sich dabei drei Mal zum Champion.

Eine solche Dominanz hatte eine NBA-Legende zu seiner aktiven Zeit ausgeschlossen. Shaquille O'Neal prägte Anfang der 2000er Jahre mit den Los Angeles Lakers unter Star-Coach Phil Jackson eine ganze Ära. Jackson führte LA in fünf Jahren vier Mal ins Finale und machte die Lakers mit Center O'Neal drei Mal zum Meister.

Damals ließ sich "Shaq" unmittelbar nach seinem Trade zu den Miami Heat 2004 zu einer folgenschweren Aussage hinreißen: "Wenn ein Coach es schafft, sein Team vier oder fünf Mal in Serie in die Finals zu bringen, küsse ich ihm die Füße. Und zwar mit Käse drauf."

Diese großspurige Ansage holt den 47-Jährigen nun ein. Steve Kerr bewies, das es doch geht - und twitterte das damalige TV-Video nun, versehen mit dem Satz: "Hey Shaq, ich werde uns beiden mal einen Gefallen tuen und vorgeben, dass ich das hier nicht heute morgen von David West bekommen habe."

Shaq muss weitere Füße küssen

West, der unter Kerr mit den Warriors 2017 und 2018 den NBA-Titel holte, hatte seinen früheren Trainer auf die Ansage von O'Neal aufmerksam gemacht.

Dieser will unterdessen seine Wettschuld einlösen. Dann müsste "Shaq Attack" aber auch noch einem weiteren Coach die gleiche "Ehre" zuteilwerden lassen. Denn mit Erik Spoelstra konnte ein weiter Trainer seine Franchise in vier aufeinanderfolgenden Saisons in die Finals bringen. Ihm gelang dies mit den Miami Heat zwischen 2011 und 2014